العربي الأفريقي يطلق الدورة التدريبية لمنتدى مستدام لشباب المصرفيين

سيد بدريبدأ "منتدى مستدام" رابع دوراته التدريبية لشباب المصرفيين في الفترة بين 18 و22 من مارس الحالي؛ وذلك للتوعية بمبادئ التمويل المستدام. وتحت عنوان "مقدمة عن التمويل المستدام Introduction to Sustainable Finance" يوفر المنتدى طرحًا شاملًا لمفهوم التمويل المستدام ويوضح التفاعل الإيج

سيد بدر





يبدأ “منتدى مستدام” رابع دوراته التدريبية لشباب المصرفيين في الفترة بين 18 و22 من مارس الحالي؛ وذلك للتوعية بمبادئ التمويل المستدام.

وتحت عنوان “مقدمة عن التمويل المستدام Introduction to Sustainable Finance” يوفر المنتدى طرحًا شاملًا لمفهوم التمويل المستدام ويوضح التفاعل الإيجابي بين صناعة المال والجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة.

ويتضمن البرنامج مناقشة عدة نقاط وعناصر مهمة، منها مخاطر البيئة والمجتمع Equator principles، وتقارير الاستدامة Sustainability Report، والاستثمار المسئول اجتماعيًّا “SRI ”Investments Social Responsible، والشمول المالى Financial inclusion، إلى جانب طرح محتوى تلك العناصر ومناقشتها مع ذوي الخبرة في مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility والاستثمار المسئول اجتماعيًّا والاستدامة داخل القطاع المصرفي. ويقوم المعهد المصرفي المصري- الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري- باعتماد هذه الدورات التدريبية “لمنتدى مستدام”.

وعقد “منتدى مستدام” دورته الأخيرة خلال أكتوبر 2017 حيث تم تخريج 29 من شباب المصرفيين المنتمين لثمانية بنوك. ومنذ نشأته شهد المنتدى تخريج 113 طالبًا من شباب المصرفيين المنتمين إلى 60% من المؤسسات المصرفية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مما يدل على ثقل المحتوى العلمي وجدارة المحاضرين العالميين.

وتم إطلاق “منتدى مستدام” كمبادرة في عام 2014 بالتعاون بين البنك العربى الأفريقى الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لمسئولية الشركات (ECRC) ليصبح أول منتدى من نوعه بمصر والشرق الأوسط.