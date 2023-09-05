«العربي الأفريقي» يشارك في تغطية اكتتاب سندات توريق «جلوبال كورب»

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة ، بقيمة 2.54 مليار جنيه مصري.

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك البنك التجاري الدولي، والذين قاموا بدور المرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية التي قامت بدور المستشار المالي الرئيسي.

واتخذ البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.

وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تم هذا الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار جنيه مصري والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث ينقسم إلي ثلاث شرائح؛ الشريحة الاولي بقيمة 391 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 1.377 مليار جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه.

وعلق تامر خليفة – مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي: « يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب في إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب، كما أننا نحرص دائما في البنك العربي الافريقي الدولي كوننا مؤسسة مصرفية رائدة على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية».

واضافت أماني سمير – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي: « تعد هذه الشراكة مع جلوبال كورب استمرار للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما سيدعم فرص النمو وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الجانبين لإتمام هذا الإصدار».