العربي الأفريقي يرفع سعر الدولار قرشين

هبة حامد رفع البنك الأفريقي سعر الدولار قرشين، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 17.63 جنيه للشراء، مقابل 17.61 جنيه في التعاملات الصباحية. وسجلت بنوك المصري الخليجي، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، أعلى سعر للشراء عند 17.66 جنيه للشراء. واستقر سعر…

هبة حامد

رفع البنك الأفريقي سعر الدولار قرشين، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 17.63 جنيه للشراء، مقابل 17.61 جنيه في التعاملات الصباحية.

وسجلت بنوك المصري الخليجي، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، أعلى سعر للشراء عند 17.66 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في أغلب البنوك بالجهاز المصرفي ليسجل 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 للبيع في بنوك كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي بيريوس، فيما سجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع في بنك الإسكندرية.

وفي بنكي أبو ظبي الإسلامي وHSBC سجل سعر الدولار 17.65 للشراء، و17.75 للبيع، وفي الأهلي المصري سجل 17.59 للشراء، و17.69 للبيع.

أما بنك مصر فسجل أقل سعر شراء للدولار عند 17.58 جنيه.



