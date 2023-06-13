البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق صافي أرباح 40 مليون دولار بنهاية مارس

كشف

القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الأفريقي الدولي

، عن أدائه المالي في الربع الأول من عام 2023 والذي حقق خلاله صافي دخل من العائد بقيمة 109.2 مليون دولار، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 22 مليون دولار، لتصل صافي إيرادات النشاط إلى 146 مليون دولار .

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الأفريقي الدولي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 40 مليون دولار.

وقال البنك في بيان إنه استمر في تعزيز أصوله بشكل ملحوظ ليبلغ إجمالي الأصول 12.6 مليار دولار بالربع الأول من عام 2023.

lمؤشرات الأداء المالي للبنك العربي الأفريقي الدولي

أما على صعيد الائتمان قال البنك إن إجمالي القروض بلغ 4.7 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و 572 مليون دولار ممنوحة للأفراد؛ مما يعزز من دور البنك في دعم ونمو الاقتصاد القومي.

وعلى صعيد الودائع، بلغت إجمالي الودائع بالبنك 8.4 مليار دولار، لتصل نسبة توظيف القروض للودائع 56% في الربع الأول من عام 2023.

ويستمر البنك في تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.