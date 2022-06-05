«العربي الأفريقي» يحصل على جائزة أفضل بنك للتوظيف لعام 2022

حصل البنك العربي الأفريقي الدولي على جائزة أفضل بنك للتوظيف لعام 2022 من مجلة World Economic الأمريكية والمعنية بتعزيز فهم الثقافة المالية والاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتعد الجائزة شهادة تقدير دولية لجهود البنك في تطوير منظومة العمل الداخلية وتميز برامجه الخاصة بموظفيه.

وقال البنك في بيان إنه يعمل وفقاُ لاستراتيجية تهدف إلى تطوير كوادره والاستثمار الدائم في العنصر البشري، وذلك من خلال العديد من البرامج سواء التدريبية أو التقديرية مع العمل على وجود قنوات اتصال دائمة بين الإدارات، حيث قام البنك بإطلاق العديد من البرامج ليس فقط لتطوير أداء موظفيه، بل أيضاً لخلق بيئة عمل إيجابية تدعو إلى الالتزام والمثابرة والتواصل لتحقيق رؤية البنك وأهدافه.

علقت إنجي وهدان رئيس مجموعة الموارد البشرية: “إن هذه الجائزة جاءت لتؤكد نجاح جهود البنك في تنمية مهارات موظفيه، استناداً إلى أسلوب الإدارة الفريد الذي يتبعه البنك، وتعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكبر وأكثر تجعل من البنك بيئة عمل متميزة في القطاع المصرفي المصري”.

وأوضحت أن استراتيجية البنك لخلق بيئة عمل إيجابية تبدأ من تنمية روح الفريق مؤكدة ان موظفي البنك هم أساس التطور وأن أي تغيير يبدأ من الداخل أولا ثم ينعكس على المؤسسة.

واضافت وهدان: “البنك العربي الأفريقي الدولي يحرص ليس فقط على تنمية مهارات موظفيه، بل يعمل أيضاً على تطوير المهارات الشابة لتوائم متطلبات سوق العمل المصرفية ككل.

ويقوم البنك في هذا الصدد بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والتي كان من ضمنها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لدعم مهارات الكوادر الشابة وإعدادها بشكل متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لتعزيز فرص عملهم في مجال التحول الرقمي و التكنولوجي مما يزيد من فرص الدولة بالاستثمار في الكوادر الشابة؛ والعمل على تطويرها بصفة مستمرة و لعب دور أساسي في تطوير وتنمية المهارات البشرية لتوائم متطلبات سوق العمل.