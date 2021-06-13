«العربي الأفريقي» يتيح جنيهات ذهب دون سحب وعائد 6.5% على الحساب الجاري

أعلن البنك العربي الأفريقى الدولي إطلاق أحدث برامجه لعملائه الجدد والحاليين عند إيداع مبالغ جديدة بحساب جار بدون عائد أو حساب جاري بعائد يومي، وهو برنامج يمتاز بإمكانية ربح جنيهات ذهب بدون أي سحب.

وقال البنك العربي الأفريقي الدولي في بيان له، إنه يقدم تلك الفرصة للعملاء الجدد عند فتح الحسابات الجارية سواءً كانت ذات عائد أو بدون عائد في الفترة الممتدة من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وبشرط وجود مبلغ محدد كمتوسط الرصيد بالحساب لعدد أشهر محددة، وأنه بزيادة متوسط الرصيد بالحساب يحصل العملاء على عدد أكبر من الجنيهات الذهب.

وأضاف أنه بالنسبة لعملاء الحساب الجاري بدون عائد، يمكنهم الحصول على نصف جنيه ذهب حينما يكون متوسط الرصيد 500 ألف جنيه مصري لمدة شهر، ويزيد عدد الجنيهات التي يحصل عليها العملاء مع زيادة المبلغ.

وذكر أن عملاء الحساب الجاري بعائد يومي، بإمكانهم الحصول على نصف جنيه ذهب حينما يكون متوسط الرصيد 500 ألف جنيهاً مصرياً لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى عائد تصل نسبته إلى 6.5%، ويزيد عدد الجنيهات التي يحصل عليها العملاء مع زيادة المبلغ.

وأشار البنك إلى أن عملاء الشركات يمكنهم الحصول على 1500 جنيه حينما يكون متوسط رصيد الحساب الجاري بدون فائدة مليون جنيهاً مصرياً، والحصول على 1500 جنيه بالإضافة إلى عائد تصل نسبته ل 6.5% عندما يكون متوسط رصيد الحساب الجاري بعائد يومي 2.5 مليون جنيه لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الافريقى الدولي: “إن إطلاق حملة جنيهات الذهب يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك الخاصة بقطاع التجزئة المصرفية والتي تركز على زيادة عدد المنتجات المتاحة وعلى جذب وخدمة مختلف الشرائح من العملاء واستقطاب عملاء جدد، ونتطلع إلى إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأفراد على مدار العام الحالي”.