العربي الأفريقي للدراسات ينظم مؤتمرًا لدعم السيسي

سلوى عثمان أعلن أحمد عصام، نائب رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والبرلمانية، أن المركز يُنظم مؤتمرًا حاشدًا بعنوان "مصر على طريق التنمية"، وذلك يوم الخميس الأول من فبراير القادم بنادي الصيد بمدينة مرسى علم لإعلان دعمهم الكامل للدولة والرئيس.وسيكون من بين الحضور المهندس أسا

سلوى عثمان



أعلن أحمد عصام، نائب رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والبرلمانية، أن المركز يُنظم مؤتمرًا حاشدًا بعنوان “مصر على طريق التنمية”، وذلك يوم الخميس الأول من فبراير القادم بنادي الصيد بمدينة مرسى علم لإعلان دعمهم الكامل للدولة والرئيس.

وسيكون من بين الحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صلاح حسب الله المُتحدث باسم مجلس النواب، وبعض من قبائل الجنوب المُهتمين بصناعات الثروة التعدينية.



وتابع عصام في تصريحات صحفية اليوم: “أن المركز سيقوم بعرض كل التفاصيل والتسهيلات التى قامت بها الدولة معهم ودعمها للمثلث الذهبي، كما أكد على استكمال المشوار مع الدولة والرئيس في كل خطط التنمية، وسنقوم بتكريم لجنة الصناعة وهيئة الثروات التعدينية على تلك المجهودات المبذولة”.