العربي الأفريقي: «جنوب الوادي» المتضرر الأكبر من زيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت

قالت إيمان مرعى رئيس القطاع الصناعى فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن قرار زيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يكون له تأثير على الشركات نظرا لاعتمادها على مزيج من الوقود يتضمن الفحم والوقود البديل، باستثناء «أسمنت جنوب الوادى» التى تعتمد على الغاز الطبيعي.

تأثير محدود على الشركات المعتمدة على الفحم

وزادت خسائر جنوب الوادى للأسمنت بنسبة 54.5%خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 117.08 مليون جنيه، مقابل 75.75 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بنسبة 108% من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.