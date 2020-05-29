«العربي الأفريقي» تحدد 14.53 جنيه قيمة عادلة لسهم «أبو قير للأسمدة» وتوصي بالشراء

حددت وحدة أبحاث شركة “العربي الأفريقي” لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة “أبو قير” للأسمدة والصناعات الكيماوية عند مستوى 14.53 جنيه، مع احتمالية ارتفاعه بنسبة 23.03%، وتوصية بالشراء.

يذكر أن سهم أبو قير للأسمدة يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 12 جنيهاً.

وقالت “العربي الأفريقي”، في ورقة بحثية أعدتها إيمان مرعي محلل قطاع الكيماويات والأسمدة، إن سهم أبو قير انخفض منذ بداية السنة بنسبة 43.5%.

ومن المتوقع أن يخلق عائدًا للتدفقات النقدية بنسبة 10٪، وعائد أرباح بنسبة 15٪ في السنة المالية 2019 /2020.

وأشارت إلى أنه يتم تداول سهم أبو قير بمضاعف ربحية بقيمة 5.2 مرة، أي أقل 60٪ مقارنة بالشركات العاملة بنفس المجال عالميًا، ومضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والدين بقيمة 5.62 مرة، أي اقل 38٪ مقارنة بالشركات العاملة بنفس المجال عالميًا.

وأوضحت “العربي الأفريقي” أنها قامت بتقييم حصص أبو قير للأسمدة الاستثمارية في شركتي الإسكندرية للأسمدة وحلوان للأسمدة استنادًا إلى تقييم المضاعفات، علماً بأن تقييم نشاط أبو قير باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية دون أن تتضمن عملية التقييم أي توسعات للشركة.

وقالت الورقة البحثية إن أبو قير تقدم نسبة توزيعات أرباح ثابتة تبلغ 83.8٪، متوقعة أن تسجل الشركة عائد أرباح بنسبة 15٪ مقارنةً بعائد أرباح تاريخي بنسبة 8%، وأن ينجذب المستثمرون إلى استثمارات الأسهم مع عائدات أرباح أعلى من المتوسط.

علاوة على ذلك، تتمتع صناعة الأسمدة بأساسيات قوية على المدى الطويل، على الرغم من التوترات الحالية قصيرة المدى في الاقتصاد العالمي، ويعزى ذلك إلى استقرار الطلب الزراعي للتخفيف من مخاوف الأمن الغذائي، وتراجع الإضافات من القدرات في السوق العالمية في المستقبل.

تذبذب كبير في آليات التسعير بسبب كورونا

وقالت “العربي الأفريقي” إن الطلب على الأسمدة النيتروجينية في تزايد وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار اليوريا كما هو واضح في معظم مؤشرات أسعارها، وذلك بفضل بداية موسم الزراعة الصيفي، ونتيجة لذلك، شهدت الأسعار قفزة بنسبة 33٪ منذ بداية العام و9٪ عن نفس الفترة لأسعار يوريا U.S. Gulf Granular وأسعار اليوريا Black Sea على التوالي.

وعلى المدى الطويل، ضعف أسعار السلع الزراعية وتقلص القوة الشرائية للمزارعين لن يدعم حدوث انتعاش سريع في أسعار الأسمدة، منذ بداية العام، انخفضت الأسعار القياسية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 27٪، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 48٪.

تحرير أسعار الأسمدة لن يؤثر بشكل إيجابي على أبو قير

وقالت “العربي الأفريقي” إنه اذا قررت الحكومة تحرير أسعار الأسمدة النيتروجينية (اليوريا ونترات الأمونيوم) لن يكون لذلك تأثير إيجابي على أداء أبو قير، ولكي تستوفي أبو قير الحصة الشهرية البالغة 77 ألف طن شهريًا، يتم توجيه 12٪ من إجمالي حجم مبيعات اليوريا إلى البنك الزراعي المصري، وإذا افترضنا أنه تم السماح لشركة ابوقير بخفض حصتها في السوق المحلية وتصدير 100٪ من اليوريا، سيؤدي ذلك إلى تحسين قيمتنا العادلة بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 14.87 جنيه للسهم.

على عكس ذلك، فإن تحرير أسعار نترات الأمونيوم سيؤثر سلبًا على قيمتنا العادلة بنسبة 1٪ لتصل إلى 14.39 جنيهًا للسهم، حيث نتوقع انخفاض سعر نترات الأمونيومبمعدل سنوي مركب لمدة 5 سنوات بـ 1٪، وتبلغ حاليا أسعار نترات الأمونيوم 3,000 جنيه للطن وهو ما يعادل السعر في الأسواق الدولية.

تخفيض أسعار الغاز سيعمل على تحسين قدرتها التنافسية

وتقوم وزارة البترول المصرية بتزويد أبو قير بالغاز الطبيعي بسعر ثابت قدره 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعتبر هذا السعر أعلى بكثير مما يدفعه المنتجون في أوروبا 2.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مما يضعف قدرة أبو قير التنافسية، من شأن تخفيض سعر إمدادات الغاز الطبيعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أن يحسن القيمة العادلة بنسبة 38.5٪ إلى 20.13 جنيهًا للسهم على افتراض بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير.

انخفاض الأرباح بنسبة 15٪ في السنة المالية 2019 /2020

وتوقعت “العربي الأفريقي” انخفاض أرباح أبو قير بنسبة 15٪ في السنة المالية 2019 /2020 بسبب انخفاض أسعار اليوريا في السوق الدولية نتيجة تذبذبات العرض والطلب بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن انخفاض أسعار اليوريا سيؤدي إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والدين بنسبة 12٪ في السنة المالية 2019/2020. لتصل إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه في السنة المالية 2018/2019.

وبالمثل، رجحت أن يبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.1 جنيه، مقارنة بـ 2.5 جنيه في السنة المالية 2018 /2019، وأن يصل نصيب السهم من الأرباح إلى 2.2 جنيه بنهاية فترة التوقعات بانخفاض بمعدل نمو سنوي مركب 5 سنوات قدره 2.6%.

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