العربي الأفريقي الدولي يشترك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية

المال - خاص نجح البنك العربي الأفريقي الدولي في الاشتراك بتمويل أحد أكبر المشاريع المتقدمة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر خلال المرحلة الأولى، حيث يسهم البنك في أضخم مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بمصر والشرق الأوسط بمنطقة بنبان في مدينة…



المال – خاص



نجح البنك العربي الأفريقي الدولي في الاشتراك بتمويل أحد أكبر المشاريع المتقدمة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر خلال المرحلة الأولى، حيث يسهم البنك في أضخم مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بمصر والشرق الأوسط بمنطقة بنبان في مدينة أسوان ليصبح بذلك أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة مستهدفة تصل إلى 1.8 جيجاوات مما يدفع زيادة حصة إنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر ودعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.



وصرح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربى الافريقى الدولى:” تعد مصر من اغني دول العالم بالطاقة المتجددة فهي تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي، ولذلك يحرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تدعيم تلك الميزة التنافسية من خلال دعم الاستثمارات وإتاحة التمويل اللازم لرفع القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة في مصر بما يسمح بمواصلة وسرعة تنفيذ مشاريع التنمية. فالبنك يحرص على تفعيل منهج “التمويل المستدام” الذي يحقق النمو المتوازن ويدفع بالتنمية الاقتصادية والبيئية”.

كما تعاون البنك مع عدد من المؤسسات المصرفية على المستوى المحلى والعالمي لتوسيع نطاق المشروع وذلك من خلال توفير البنك التمويل المطلوب لشركة انفينيتى 50 للطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك Bayerische Landesbank الألماني لتنفيذ محطة توليد كهرباء في بنبان بقدرة 50 ميجاوات. وقد تم تطوير المشروع بالشراكة بين شركة انفينيتى للطاقة الشمسية بالتعاون مع كبري الشركات الألمانية.

هذا وقد وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مشروع انفينيتى 50 في 6 مارس عام 2017، مؤكدة على الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج. والمشروع يمثل معلمًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه أول محطة تنشأ لتوليد الطاقة المتجددة.

وقد اشترك البنك العربى الافريقى الدولى في منح تسهيلات طارئة لإنشاء ستة مشروعات طاقة شمسية في منطقة بنبان وذلك في إطار المرحلة الثانية ببرنامج التغذية التعريفية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للستة مشروعات 300 ميجاوات، وهذا وقد اشترك البنك العربي الأفريقي الدولي في منح تسهيلات لشركة Scatec Solar ” وذلك لتطوير وتشغيل وابرام عقود التصميم والتشييد والاقتناء في مجال الطاقة النظيفة.

ويستمر البنك العربى الافريقى الدولى في العمل على انتهاج سياسة التمويل المستدام وتطبيق مبادئه الرئيسية في معاملاته المصرفية اذ يعمل على تمويل مشروعات اقتصادية ضخمة لها مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع المصري.