العربي الأفريقي الدولي يرفع تمويل سوديك إلى 1.4 مليار جنيه

محمد سالم أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى عن التوقيع على عقد زيادة القرض متوسط الأجل مع شركة سوريل للاستثمار العقاري "التابعة لمجموعة سوديك" ليصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مراحل التوسعات الخاصة بمشروع "فيليت" بالتجمع الخامس الجاري تطوريه من قبل المجموعة.وجدير بالذك

محمد سالم

أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى عن التوقيع على عقد زيادة القرض متوسط الأجل مع شركة سوريل للاستثمار العقاري “التابعة لمجموعة سوديك” ليصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مراحل التوسعات الخاصة بمشروع “فيليت” بالتجمع الخامس الجاري تطوريه من قبل المجموعة.

وجدير بالذكر بأنه قد تم منح الشركة قرض بمبلغ 950 مليون جنيه مصرى فى عام 2014 لتمويل المراحل الأولى من المشروع المقام على مساحة 301 فدان.

وفي هذا الصدد أكد السيد تامر وحيد، مدير عام بالبنك العربى الأفريقى الدولى: “أن هذه الزيادة تصل إجمالي القروض المرتبة من خلال البنك لمجموعة سوديك إلى 4 مليارات جنيه مصري خلال الثلاث سنوات الماضية لتمويل مشاريع المجموعة المختلفة، وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية طويلة الأجل مع البنك، وتأكيد على الثقة الموضوعة في مجموعة سوديك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.

وأضاف السيد وحيد أن هذا القرض الموقع اليوم يعد استكمالا لدور البنك الريادي في مجال تمويل المطورين العقارين، حيث تتضمن لائحة عملائه أكبر المطورين العقاريين المدرجين بالبورصة المصرية، وذلك بما لدى البنك من قدرة في إيجاد الحلول التمويلية والتسهيلات التي تتماشي مع احتياجات المستثمرين في جميع القطاعات والتي تساعد على توفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار.

ومن ناحية أخرى، أوضح السيد حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى: “أن خبرة البنك التي امتدت لأكثر من 50 عاما فى مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات والمعرفة في هذا المجال وتمتع البنك برؤية ومنهج متميز في آلية العمل، بالإضافة إلى وجود كوادر بشرية على درجة عالية من الاحتراف قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم على النمو”.

وأشار عبدالله: “إلى أنه لا يكمن دور البنك فقط في تقديم خدمات مصرفية لعملائنا في مجال التطوير العقاري ولكنها تمتد لتقديم حلول متكاملة تتضمن التمويل العقاري والتأجير التمويلي لمشتري الوحدات العقارية السكنية والتجارية من خلال المجموعة المالية للبنك العربي الأفريقي الدولي التي تشمل شركات استثمار، إدارة أصول، تمويل عقاري، وتأجير تمويلي والتي توفر خدمات مالية متكاملة”.