سيـــاســة

العربية: وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها يزوران القاهرة قريبا

تجري ترتيبات في القاهرة استعدادا لاستقبال زيارة وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها في وقت قريب، وفقا لما نقلته فضائية "العربية" عن مصادر.  وفي وقت سابق، كانت مصادر العربية قد تحدثت عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني. وقالت…

المال - خاص 8:16 م, الأثنين, 3 مايو 21 8:16 م, الأثنين, 3 مايو 21

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تجري ترتيبات في القاهرة استعدادا لاستقبال زيارة وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها في وقت قريب، وفقا لما نقلته فضائية “العربية” عن مصادر.

 وفي وقت سابق، كانت مصادر العربية قد تحدثت عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.

وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراك سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

كما أكدت أن أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية.

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إلى ذلك أضافت أنه تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة.

وكان إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

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وقال لرويترز إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

كما لفت إلى أن “التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديداً أمنياً لمصر”.

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وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

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بقلم المال - خاص

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