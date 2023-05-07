«العربية وبولڤارا» تقلص 43% من خسائرها خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية وبولڤارا للغزل والنسيج “يونيراب” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من عام 2023.

وتضمنت نتائج أعمال العربية وبولڤارا “يونيراب” تمكن الشركة من تقليص صافي خسائرها بنحو 43%، لتسجل 3.01 مليون جنيه، مقابل 5.29 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وسجلت العربية وبولڤارا “يونيراب” نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 50.9% لتصل إلي 13.75 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 9.11 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وأشارت العربية وبولڤارا “يونيراب” في بيان لإدارة البورصة إلي أن تراجع صافي الخسائر جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات .

فضلا عن انخفاض مجمل الخسائر خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري إلى 2.9 مليون جنيه، مقابل 3.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال العربية وبولڤارا “يونيراب” خلال عام 2022، تضمنت تفاقم صافي الخسائر بنحو 69%، لتسجل 19.3 مليون جنيه، مقابل 11.4 مليون جنيه بنهاية 2021.

كما تراجعت إيرادات العربية وبولڤارا خلال 2022، بنسبة 4.45%، لتسجل 39.9 مليون جنيه، مقابل 41.8 مليون جنيه خلال 2021.