العربية وبولفار تدرس التصدير للبرازيل والجزائر وتركيا

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب) إنها تدرس الطلبات المعروضة عليها للتصدير إلى كل من تركيا والبرازيل والجزائر.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مجلس إدراتها انعقد أمس السبت، وأوصى بزيادة الإنتاج لمواكبة طلبات السوق المحلية والتصدير.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 15.4 مليون جنيه، مقابل 963 ألف جنيه للفترة المقارنة.

وتقلصت خسائر الشركة إلى 8.3 مليون جنيه خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر 9.3 مليون جنيه للفترة المماثلة من 2016.

