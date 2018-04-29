العربية وبولفارا تعتزم بيع أراض جديدة فى السيوف

■ بنكا مصر والأهلى يطرحان 27 ألف متر بسموحة للمرة الخامسة منذ 2012 السيد فؤادتستعد شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج لعقد جلسة مزايدة لبيع قطعتى أرض تابعتين لها بمنطقة السيوف فى الإسكندرية، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع والتى تعد من أكبر المزايدات التى تعقدها الشركة فى تاريخها

■ بنكا مصر والأهلى يطرحان 27 ألف متر بسموحة للمرة الخامسة منذ 2012



السيد فؤاد

تستعد شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج لعقد جلسة مزايدة لبيع قطعتى أرض تابعتين لها بمنطقة السيوف فى الإسكندرية، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع والتى تعد من أكبر المزايدات التى تعقدها الشركة فى تاريخها.

ويقوم بنك مصر كأحد البنوك العامة الدائنة للشركة بتسويق الأرض، والتى تم تقسيمها إلى 4 قطع مقسمة إلى 22، 11، 10، 7 آلاف متر مربع، وحدد البنك موعد المزايدة نهاية أبريل الحالى، مع إمكانية منح الشركة التى ستفوز بالأرض قرابة 4 سنوات كتسهيلات فى السداد.

وحسب توقعات خبراء ومقيمين عقاريين فإن سعر المتر لن يقل عن 20 ألف جنيه، خاصة أن القطعة تقع وسط الأحياء السكنية، علاوة على قربها من جميع الخدمات.

وكانت آخر قطعة أرض باعتها «العربية وبولفارا» للغزل والنسيج فى مزاد علنى بقيمة إجمالية 104.5 مليون جنيه، بمساحة وصلت إلى 26 ألف متر مربع بمنطقة السيوف أيضا.

يُشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 14.04 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 23.6 مليون فى 2016، وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 40.7 مليون جنيه، مقابل 2.3 مليون جنيه فى 2016.

وكانت محافظة الإسكندرية قد نجحت فى تسويق قطعة أرض بمنطقة سموحة، عبر مزايدة علنية لتتم ترسيتها على إحدى الشركات العاملة فى الاستثمار العقارى مقابل 1.1 مليار جنيه، والتى تصل مساحتها إلى قرابة 47 ألف متر مربع، بعد أن تم طرحها أكثر من 4 مرات، وتقع بمدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية، والواقعة على الطريق السريع بجوار المعرض الزراعى الصناعى بنطاق حى شرق.

من ناحية أخرى، تدرس شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، إعادة طرح أراضيها غير المستغلة بمنطقة باكوس، والتى كانت قد طرحتها فبراير الماضى وكان مقرر بيعها خلال مارس إلا أنه لم يتقدم أحد للمزايدة، وتبلغ مساحتها قرابة 3 أفدنة، و23 قيراطا، وتسعة أسهم.

وفى سياق متصل، وللمرة الخامسة خلال 6 سنوات طرح كل من بنكى الأهلى ومصر إجراء مزاد بخصوص بيع قطعة أرض بمنطقة سموحة بمساحة 27 ألف متر مربع، والتى تم إلغاؤها أكثر من مرة بعد اعتراض هيئة الأوقاف بالإسكندرية، والتى أكدت أن الأرض تابعة لها قانونًا.

ووفقًا لمصادر البنكين فإنه تم التوصل إلى حلول مع هيئة الأوقاف ليتم إجراء الصفقة بداية مايو المقبل، والتى يزيد سعر المتر بها على 30 ألف جنيه لتكون حصيلة المزاد بما يزيد على 800 مليون جنيه.

وأشار مسئولو البنكين إلى أن قطعة الأرض مملوكة للبنكين بموجب العقد المشهر برقم 379 لسنة 2011 شهر عقارى الإسكندرية، وآلت إلى البنكين ضمن برنامج مبادلة الديون بين شركات القطاع العام والبنوك العامة، وكانت الأرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضمن أراضى شركة النقل والهندسة التى تتخذ من منطقة سموحة مقرًا لها.

وكانت هيئة الأوقاف بالإسكندرية قد أعلنت عن ملكية الأرض لها والتى آلت للبنكين من القطاع العام فى منطقة سموحة أو سيدى جابر، وذلك ضمن مسطح أكبر ملك وقف سيدى جابر الأنصارى بموجب الحجة الشرعية المؤرخة فى 1272 هجرية والمسجل برقم 3630 لسنة 1886 ميلادية.

وتم وقف المزاد الخاص بالارض منذ عام 2012، وأكدت هيئة الأوقاف بالإسكندرية وقتها على أن الأرض تابعة لوقف خزابردى الخيرى الشهير بوقف سيدى جابر الأنصارى بموجب حجة الوقف الخاصة بها.