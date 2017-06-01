العربية وبولفارا تؤجل تشغيل مصانعها

رجب عزالدين أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن تأجيل موعد بدء تشغيل مصانعها إلى 3 يوينو بدلا من اليوم الخميس. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية :" قرر مجلس الادارة بالاجماع تيلفونيا بدء تشغيل المصانع اعتبارا من السبت المقبل 3 يونيو بدلا من اليوم الخميس 1 يونيو ". كانت الشركة ق

رجب عزالدين أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن تأجيل موعد بدء تشغيل مصانعها إلى 3 يوينو بدلا من اليوم الخميس. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية :” قرر مجلس الادارة بالاجماع تيلفونيا بدء تشغيل المصانع اعتبارا من السبت المقبل 3 يونيو بدلا من اليوم الخميس 1 يونيو “. كانت الشركة قد توقفت عن العمل لمدة عام ونصف تقريبا لتنفيذ برنامج المعاش المبكر وإعادة هيلكة الشركة. وقالت الشركة فى يناير الماضى إنها تتطلع لإعادة تشغيل مصانعها في مارس بعد الانتهاء من المعاش المبكر، وعمل الصيانة للماكينات،ثم تأجل التشغيل إلى ابريل ثم مايو.

