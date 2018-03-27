العربية والسويدى تخفضان سعر الأسمنت

■ منتجون: نحاول امتصاص زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج ■ الرئيس التنفيذى لـ «لافارج ــــ مصر»: الزيادات الأخيرة مبررة والمصانع تواجه صعوبات فى تصريف الإنتاج المرسى عزت بدأت شركتا العربية للأسمنت، والسويدى للأسمنت أمس، خفض أسعارهما للطن «تسليم المصنع» بواقع 30جنيها…

■ منتجون: نحاول امتصاص زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج

■ الرئيس التنفيذى لـ «لافارج ــــ مصر»: الزيادات الأخيرة مبررة والمصانع تواجه صعوبات فى تصريف الإنتاج



المرسى عزت

بدأت شركتا العربية للأسمنت، والسويدى للأسمنت أمس، خفض أسعارهما للطن «تسليم المصنع» بواقع 30جنيها للأولى، ليصل إلى 1160 جنيها، مقارنة مع 1190 بداية الأسبوع الجارى، و60 جنيها للثانية ليبلغ 1130 بدلا من 1190.

وقال محمود سلامة، رئيس مجلس إدارة «أروميكس جروب» لتجارة الحديد والأسمنت، إن عدد من الشركات بدأت أمس، خفض أسعار «تسليم المصنع»، تمهيدا لتخفيضات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن خفض الأسعار سببه تراجع الطلب، وسعى الشركات إلى تصريف الإنتاج، مؤكدا أن السوق فى انتظار قيام شركات أخرى بإجراء مماثل خلال أيام قليلة.

وأكد عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، أنه مع بدء دخول إنتاج شركتى العريش وأسمنت سيناء خلال الأيام المقبلة، سيزيد المعروض فى السوق، ومن ثم تنخفض الأسعار.

وشهدت أسعار الأسمنت مؤخرا، زيادة للمستهلك النهائى، ليصل الطن إلى 1250 جنيها ارتفاعا من متوسط 800 جنيه عند بداية العام، ثم أخذ يتراجع ليتراوح بين «1180 – 1200» بينها.

وأشار حسين منسى، الرئيس التنفيذى لشركة «لافارج للأسمنت مصر» إلى أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، مبررة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، تكاليف التشغيل ورواتب العمالة، وقال أن الشركات تعانى صعوبات فى تصريف منتجاتها بالسوق المحلية، مما خفض حصصها السوقية.

وقال مصدر مسئول، بإحدى الشركات العالمية المنتجة للأسمنت، فى السوق المحلية، إن الشركات تضع أسعارها على كل شيكارة، وليست مسئولة عن البيع بأسعار أعلى عبر التجار.

وتعمل فى مصر 22 شركة أسمنت، وفقا لجهاز حماية المستهلك، ولجأت العديد منها مؤخرا، إلى تصدير منتجاتها إلى الخارج، فى ظل تخمة المعروض بالسوق المحلية، إضافة إلى الميزة التنافسية التى تتمتع بها حاليا بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

ويبلغ إنتاج الشركات العاملة بالسوق المحلية حوالى 70 مليون طن سنويا، والمبيعات نحو53.8 مليون طن، حسب رئيس لإحدى الشركات.

وقالت دراسة حديثة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأسبوع الماضى، إن تكاليف إنتاج الأسمنت ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الدراسة من 2013-2017، واكدت عدم توافر أدلة على الاتفاق بين الشركات لتخفيض طاقاتها الانتاجية.

وكشفت الدراسة، ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الزيادة فى أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلى فى المتوسط للشركات.