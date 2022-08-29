العربية: موجودات البنك المركزي السعودي ترتفع في يوليو إلى 2 تريليون ريال

ذكرت قناة العربية السعودية أن بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” كشفت ارتفاع الموجودات خلال شهر يوليو 2022 إلى نحو 2005.6 مليار ريال ، مقابل 1848.9 مليار ريال، في يونيو 2021، بنسبة نمو سنوي 8.47%.

وأضاف البنك أنه سجل نحو 156.7 مليار ريال ، مقارنة بالموجودات في نهاية يوليو 2021، وفق العربية

وعلى أساس شهري ارتفعت الموجودات بقيمة 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث كانت في نهاية يونيو نحو 1986.11 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 4528 مليار ريال، مقابل 4182 مليار ريال، في نهاية يوليو 2021، وفق المصدر ذاته.

وكشفت البيانات التي أوردتها العربية نقلا عن البنك المركزي السعودي ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 493.4 مليار ريال، مقابل 454.5 مليار ريال في شهر يوليو 2021.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية يوليو الماضي إلى 2213 مليار ريال، مقابل 1945 مليار ريال، في نهاية يوليو من العام الماضي، ومقابل 2206 مليارات ريال في الشهر السابق.