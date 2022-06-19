العربية : موانئ دبي تفاوض اقتصادية قناة السويس لإنشاء منطقة لوجستية

أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيي زكي، أن هناك تواصلا بخصوص منطقة لوجستية ترغب موانئ دبي العالمية في العمل بها.

وأشار زكي -كما ورد بموقع العربية- أنه سيتم تخصيص أرض على “نحو سريع” لموانئ دبي، ثم سيلحق ذلك العمل على المنطقة الصناعية التي تم التفاوض عليها سابقا.

وتابع: “الأفضلية حاليا تتمثل في البدء بمنطقة لوجستية لموانئ دبي، ثم تتحول المناقشات بعد ذلك إلى منطقة صناعية على أن يتم بدء التعامل في هذا الاتفاق بداية العام القادم”.

وأضاف زكي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات في منطقة شرق بورسعيد الأسبوع الماضي، والتي تتضمن إنشاء أول مجمع على مساحة تتجاوز 400 ألف متر.

وأوضح أن مصر تستهدف إنشاء مركز رئيسي للصناعات المجمعة للسيارات مثل أفران الدهان والصاج، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من الشركات لتكون جزءا من المنظومة الكاملة لصناعة هذه السيارات.

وذكر زكي أن الاتفاقية الأولى ستكون مع 3 شركات بحيث يتراوح حجم الإنتاج لكل شركة من 50 إلى 75 ألف سيارة في العام، وبالتالي يبلغ إنتاج السيارات عند الانطلاق أكثر من 150 ألف سيارة سنويا.

ولفت زكي إلى أن استراتيجية إنتاج السيارات في مصر تركز على 4 محاور رئيسية وتشمل الكم الذي تنتجه هذه الشركات، وحجم الاستثمارات الذي سيتم ضخه، وحجم التصدير، وإنتاج السيارات الكهربائية.