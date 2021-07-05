سيـــاســة

العربية: مصر تدرس خيارات التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة وتحركات خلال ساعات

أكدت أن "القيادة المصرية تتابع عن قرب تطورات الأحداث وإعلان إثيوبيا الملء الثاني".
المال - خاص 1:08 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 1:08 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نقلت فضائية العربية عن مصادر أن مصر تدرس خيارات التعامل مع إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة .

وقالت إن “مصر تقيم الوضع بشكل كامل بعد إعلان إثيوبيا الملء الثاني رسميا”.

وأضافت: “القيادة المصرية تتابع عن قرب تطورات الأحداث وإعلان إثيوبيا الملء الثاني”.

وأشارت إلى “تحركات مصرية خلال الساعات القادمة”.

وأوضحت أن هناك اتصالات تشمل توسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.

وقالت إن هناك اتصالات مصرية – سودانية لتوحيد المواقف بشان أزمة سد النهضة.

وشددت على أن هناك اجتماعات مصرية – سودانية لبحث كيفية الرد على الجانب الإثيوبي.

ولفتت إلى أن مصر ستتحرك بشكل أكبر قبل جلسة مجلس الأمن يوم ٨ يوليو.

إثيوبيا تخطر مصر بـ « الملء الثاني لسد النهضة »

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أعلن الاثنين تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، سيليشي بيكيلي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.

اقرأ أيضا  وزيرة الخارجية السودانية تجري اتصالا بنظيرها الروسي بشأن سد النهضة

وووفق بيان للوزارة، قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ.

وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي ، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير.

وأكد البيان أن هذا التطور يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ اجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب .

اقرأ أيضا  «واقعة التحرش بفتاة النظافة في الفيوم» تصل البرلمان.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل في الحادث

وشدد على أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي يونيو الماضي، أكدت وزارتا الخارجية و الري في كل من مصر و السودان فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي ، قائلة إنها “وصلت إلى طريق مسدود”.

و أصدر وزراء الخارجية و الري في مصر و السودان بيانًا مشتركًا بشأن أزمة سد النهضة ، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين هناك.

اقرأ أيضا  الري: ضرر هائل سيحدث في جميع الأحوال على مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

و ذكر البيان أن المباحثات جاءت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل بين الجانبين المصري والسوداني.

وعن موقف مصر حال الملء، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن كل الخطوات القادمة منسقة مع السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة من جانب إثيوبيا بشكل أحادي ، مضيفا: “بالتأكيد كل موقف سوف يلقي رد الفعل الملائم و المناسب له”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«خرقاً خطيرا لاتفاق إعلان المبادئ».. إثيوبيا تخطر مصر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة

مدحت إسماعيل 10:31 م, الأثنين, 5 يوليو 21

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفيتنامي الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة

سمر السيد 4:22 م, الأثنين, 5 يوليو 21

وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصى خلال زيارته الرسمية لمصر 

أحمد اللاهوني 4:14 م, الأثنين, 5 يوليو 21

محافظة القاهرة : حصر 2883 ساحة انتظار استعدادا لتطبيق قانون المركبات الجديد

ياسمين فواز 4:13 م, الأثنين, 5 يوليو 21

مصر تساهم فى السيطرة على حرائق غابات قبرص 

أحمد اللاهوني 4:06 م, الأثنين, 5 يوليو 21

تفاصيل اجتماع «محلية البرلمان» لتطوير هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة

ياسمين فواز 3:08 م, الأثنين, 5 يوليو 21