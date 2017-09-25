العربية لمعلومات حقوق الإنسان: الحكم على خالد على لإقصائه من الترشح للرئاسة

إيمان عوفقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الحكم السياسي الذي صدر اليوم دون تمكين فريق الدفاع من المرافعة جاء للانتقام من المحامي الحقوقي خالد علي، ومحاولة لقطع الطريق أمام احتمالية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدرت اليوم محكمة جنح الدقي حكما بحبس المحامى الح



إيمان عوف

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الحكم السياسي الذي صدر اليوم دون تمكين فريق الدفاع من المرافعة جاء للانتقام من المحامي الحقوقي خالد علي، ومحاولة لقطع الطريق أمام احتمالية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت اليوم محكمة جنح الدقي حكما بحبس المحامى الحقوقي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لارتكابه فعلا خادشا للحياء العام، أثناء احتفاله مع جمع كبير من المواطنين أمام مقر مجلس الدولة،

وترى الشبكة العربية أن الحكم جاء انتقاما من خالد علي، محرك دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أصدرت المحكمة الإدارية العليا على أثرها حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية 16 يناير الماضي.

وقال نور فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحكمة لم تمكن فريق الدفاع عن خالد علي من المرافعة، فبينما تقدم المحامون بتقرير يؤكد أن الأسطوانة المدمجة التي تقدم بها مقيم الدعوى ضد “علي” والتي تزعم ارتكابه للفعل الفاضح “مفبركة” وطالبوا المحكمة بتشكيل لجنة تضم خبراء محايدين من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة فى القضية، رفعت المحكمة الجلسة، لتفاجئ المحامين بعد قرابة الساعتين بإصدار حكمها في القضية دون تمكينهم من حقهم في الدفاع.

وقالت الشبكة العربية “إن السلطة في مصر استحضرت تجارب النظام السابق لثورة 25 يناير، لاسيما استخدام محامي الحسبة للتنكيل بالمعارضين السياسيين، واقصائهم عن المشهد، وتلفيق قضية قد تحول بينه وبين الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأكدت الشبكة العربية أنه لا يمكن الفصل بين الحكم الصادر ضد خالد علي اليوم ودوره في قضية تيران وصنافير، ومواقفه من السلطة الحالية.

وطالبت العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطة بالكف عن استهداف معارضيها السياسيين والمختلفين معها في الرأي، والتوقف عن تلفيق التهم واستخدام محامي الشهرة للتنكيل بالمعارضين، وإلغاء الحكم الصادر ضد خالد علي لافتقاده أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.