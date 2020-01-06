«العربية للملاحة» تختار مروان السماك لتكريمه في احتفالها السنوي

تكرم الجمعية العربية للملاحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور رفعت رشاد، المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات والرئيس السابق لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، في الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية العربية للملاحة، بعد فوز السماك بشخصية العام.

يأتي اختيار السماك بسبب مجهوداته الفاعله خلال السنوات الماضية في خدمة قضايا المجتمع الملاحي ودوره في خدمة رجال الأعمال من خلال العديد من المناصب التي تقلدها السماك على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويشارك باللقاء كبرى الشركات العاملة في مجال الملاحة وعدد كبير من رجال الأعمال بالمجتمع السكندري، جدير بالذكر أن أهم أهداف الجمعية العربية للملاحة إقامة مجتمع يضم كل من له اهتمامات بعلوم الملاحة.

كذلك إقامة أنشطة علمية في مجال الملاحة، ومتابعة أحدث التطورات العلمية في مجال الملاحة والعلوم المرتبطة بها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات الملاحة العامة.