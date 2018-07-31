«العربية للمحابس» توافق على زيادة رأس المال بقيمة 250 مليونًا

رجب عزالدينوافقت عمومية شركة العربية للمحابس على زيادة رأس المال المصدر للشركة بقيمة 250 مليون جنيه تقريبا.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن عموميتها المنعقدة 28 يوليو الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 499.6 مليون جنيه إلى 749.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 249.8 مليون جنيه تقريبا.وتوزع ال

رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة العربية للمحابس على زيادة رأس المال المصدر للشركة بقيمة 250 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن عموميتها المنعقدة 28 يوليو الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 499.6 مليون جنيه إلى 749.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 249.8 مليون جنيه تقريبا.

وتوزع الزيادة على 249.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد تمول من الأرباح المرحلة وفقا لقائمة المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر 2017.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على مالكى أسهم الشركة بنسبة 50% من عدد الأسهم الممولكة لكل مساهم.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى عبدالصمد عبدالنبى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وادخال أى تعديلات تطلبها الجهات المختصة.