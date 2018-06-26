العربية للمحابس تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة العربية للمحابس بنشر تقرير الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر .ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 مايو الماضى على زيادة راس المال المصدر من 49.9 مليون جنيه الى 74.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه تمويلا من الأرباح

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة العربية للمحابس بنشر تقرير الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 مايو الماضى على زيادة راس المال المصدر من 49.9 مليون جنيه الى 74.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه تمويلا من الأرباح المرحله وفقا لقائمة المركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 12.4 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 49.9 مليون جنيه، موزعا على 49.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.