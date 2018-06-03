العربية للمحابس تتقدم للرقابة المالية بملف زيادة رأس المال

رجب عزالدين:قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة العربية للمحابس أودعتها اليوم الأحد، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 مايو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 49.9 مليون جنيه إلى 74.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه تمويلا من

رجب عزالدين:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة العربية للمحابس أودعتها اليوم الأحد، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 مايو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 49.9 مليون جنيه إلى 74.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه تمويلا من الأرباح المرحلة وفقا لقائمة المركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 12.4 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 49.9 مليون جنيه، موزعا على 49.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.