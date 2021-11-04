الإسكندرية

«العربية للعلوم والتكنولوجيا» تؤكد أهمية البحوث التطبيقية في صناعة النقل البحري

أكدت ندوة اليوم بمركز بحوث النقل على القدرة المصرية فى تنفيذ النماذج الناجحة من البحوث التطبيقية التى تخدم صناعة النقل البحرى والمجتمع المصرى
السيد فؤاد 11:59 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:59 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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استضاف اليوم الخميس مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، المهندس عمرو خميس محمود رئيس قسم البحوث والتطوير بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ضمن سلسلة ندوات المركز التي تناقش أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في مجالات النقل واللوچستيات.

قدم المهندس عمرو عرضا توضيحيا بعنوان “البحوث التطبيقية – بوابة التنمية”، وشمل العرض تعريف تقنيات الذكاء الإصطناعى فى مستودعات الحاويات، تصنيع قطع الغيار باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، الروبوت لإدارة المخازن الذكية، المبانى الذكية الموفرة للطاقة، الطاقة الشمسية وانترنت الأشياء فى ادارة تقنيات المياه.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع البحري، أن ندوة اليوم أكدت على القدرة المصرية فى تنفيذ النماذج الناجحة من البحوث التطبيقية التى تخدم صناعة النقل البحرى والمجتمع المصرى.

 كما وعد عثمان باستمرار سلسلة الندوات الهادفة التي يقدمها مركز البحوث وأن الدعوة دائما مفتوحة للجميع للمشاركة سواء كان من خلال التشريف بالحضور أو من خلال الروابط التي يتم الإعلان عنها.

وعلى هامش اجتماعات اتحاد الموانئ البحرية العربية، زار معهد تدريب الموانئ اليوم وفد مكون من الدكتور خالد المعايطة رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ يرافقة أحمد الفواز مدير إدارة التطوير والتدريب بشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالمملكة الأردنية الهاشمية ومن جمهورية العراق السيد عباس كاظم معاون مدير قسم التخطيط والمتابعة بالشركة العامة للموانئ يرافقة الأستاذ محمد جودت موسى رئيس هيئة الإدارة الالكترونية وعباس فالح ماضي مسؤول شعبة التعاون الدولي.

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ومن دولة ليبيا المهندس عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية والأستاذ محمد علي حميدان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، والمهندس سالم علي باسمير الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي بالجمهورية اليمنية حيث كان في إستقبالهم الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد وعدد من مراكز المسؤولية، حيث تم بحث أواصر التعاون بين المعهد وتلك الكيانات البحرية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من منسبيهم، حيث يقوم معهد تدريب الموانئ حالياً بتدريب وتأهيل مجموعة من العاملين بتلك الجهات.

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يذكر أن معهد تدريب الموانئ لديه خبرات كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الموانئ العربية وموانئ شمال إفريقيا بما يملكة من إمكانيات وشراكات دولية.

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بقلم السيد فؤاد

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