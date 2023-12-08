«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين «الشارقة» و«سفنكس»

أعلنت “العربية للطيران”، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”: “إن إطلاق رحلاتنا الجديدة من مطار الشارقة الدولى إلى مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة التاريخية في مصر تعكس التزامنا الدائم بتزويد عملاءنا برحلات جديدة مناسبة وتوفير تجربة سفر جوي مميزة”.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

تشغّل مجموعة “العربية للطيران” أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.