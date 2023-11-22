«العربية للطيران» تطلق رحلاتها إلى كوزيكود في الهند من رأس الخيمة بالإمارات

أعلنت العربية للطيران، أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، إطلاق أول رحلة مباشرة من رأس الخيمة في دولة الإمارات إلى كوزيكود الواقعة بولاية كيرلا في الهند.

وأُقيمت، قبيل انطلاق الرحلة مراسم احتفالية في مطار رأس الخيمة الدولي، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية؛ وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن إطلاق هذه الرحلة الجديدة يؤكد التزام رأس الخيمة بتطوير قطاع الطيران وتعزيز ربط الإمارة بوجهات متنوعة.

وأضاف أنه تتوافق خدمة العربية للطيران الجديدة مع رؤيتنا لتطوير السفر الجوي الإقليمي والدولي في رأس الخيمة، مما يسهم بشكل كبير في نمو قطاع السياحة لدينا.

وتابع من خلال توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لكل من المجتمع الهندي المتنامي والقطاع السياحي النابض في إمارة رأس الخيمة، نهدف إلى جذب المزيد من الزوار لتجربة العروض الفريدة التي توفرها الإمارة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يسعدنا أن نبدأ خدمتنا الجديدة بين رأس الخيمة وكوزيكود، مما يعزز شبكة وجهاتنا المتنامية ويتيح لنا تزويد عملائنا بخيارات سفر بأسعار معقولة، وتعكس العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.

وستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًّا.