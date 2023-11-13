«العربية للطيران» تحقق 1.32 مليار درهم أرباحًا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى 

أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية تعد الافضل في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16% لتصل الى 4.45 مليار درهم.

قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة “العربية للطيران”: “حافظت مجموعة “العربية للطيران” على نمو اعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من خلال توسيع خدماتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبعة وإطلاق وجهات جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وجاءت الزيادة في السعة الاستيعابية خلال هذه الفترة مدعومة بارتفاع الطلب، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين 12.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 36% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وتستمر “العربية للطيران” بتعزيز خدماتها المتنوعة وتوسيع شبكة وجهاتها مع الاستثمار في المنتجات المبتكرة لتعزيز تجربة السفر التي نقدمها لعملائنا”.

وسجلت “العربية للطيران” أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر2023؛ بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومدعومة بإيرادات قوية سجلتها الشركة خلال الربع الثالث بلغت 1.63 مليار درهم.

وأضاف آل ثاني قائلاً: “يأتي الاداء القوى لمجموعة “العربية للطيران” خلال الربع الثالث من هذا العام مدعوم بزيادة الطلب على السفر الجوي واجراءات ضبط التكاليف التى أعتمدها فريق الادارة. ويعكس هذا الاداء القوي مدى فعالية الاستراتيجية التشغيلية والتجارية التي تتبعها الشركة، مما يدل ايضاً على التزام “العربية للطيران” الراسخ بتوفير قيمة حقيقية لعملائها”.

الأسطول

وتمت إضافة طائرتين مستأجرتين من طراز إيرباص A320 خلال الربع الثالث من العام ليصل إجمالي حجم الأسطول الى 72 طائرة مستأجرة ومملوكة من طراز إيرباص A320 و A321، كما تمت إضافة 4 طائرات مستأجرة لفترة محدودة من طراز إيرباصA320 إلى مركز عمليات الشركة في المغرب خلال الربع الثالث لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

شبكة الوجهات

وأضافت مجموعة “العربية للطيران” 17 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة الى 206 وجهة انطلاقاً من مراكزها التشغيلية السبعة.

وارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

التميز التشغيلي

وحصدت “العربية للطيران” على لقب “أفضل شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة للعام” ، ووفقاً لمجلة “أيرلاين ويكلي”، حققت الشركة أعلى هامش ربح تشغيلي بين جميع شركات الطيران العالمية، كما وحققت المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة “إيرفينانس جورنال” لأفضل 100 شركة طيران في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

تصدرت “فلاي جناح” التابعة للمجموعة المرتبة الأولى من ضمن تصنيف الطيران المدني الباكستاني من حيث دقة المواعيد.

حصلت “فلاي آرنا” التابعة للمجموعة على شهادة IOSA.

المسئولية الاجتماعية

كما تم إنشاء عيادة طبية جديدة في طاجيكستان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتنضم إلى 15 مدرسة وعيادة يديرها حاليا برنامج المسؤولية الاجتماعية “سحاب الخير” التابع للعربية للطيران في 12 دولة.

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: “لا يزال الطلب على خدمات الشركة قوياً، وذلك في ضوء التغيرات الجارية وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الذي يشهده العالم والمنطقة.

ويبقى تركيزنا بشكل اساسي على الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحسن ادارة التكاليف عبر نطاق عملياتنا.

وبالرغم من استمرار التحديات على المدى القريب، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج الاعمال الذي نتبعه ومدى فعّاليته، فضلا عن قدرتنا في مواصلة النمو الفعَال مع الاستمرار في تطوير خدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا”.