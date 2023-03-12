«العربية للطاقة الذرية» تفتتح ورشة عن «الأمن المائي والتطبيقات النووية» بمشاركة 10 دول

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، ورشة العمل المتقدمة عن “الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه” والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وتعقد الورشة في الفترة من 12- 16 مارس 2023 ، بحضور مشاركين من 10 دول عربية وتشمل مصر، السودان، العراق، السعودية، تونس، لبنان ، ليبيا، موريتانيا والكويت وعمان.

وبدأت محاضرات اليوم بعرض من الدكتور علي إسلام متولي رئيس الهيئة الأسبق وأستاذ الهيدولوجيا البيئية حيث شمل العرض أساسيات علم الموارد المائية والنظائر البيئية والتي تعطي بصمة نظائرية دقيقة عن مصادر تغذية المياه ومدى تجددها وتعرضها للتلوث البيئي والفقد منها عن طريق التبخر والتسرب مع إعطاء بعض الأمثلة التطبيقية.

وكذلك دراسة علاقة المياه السطحية والجوفية لتجنب استنزاف المياه العذبة وتجنب تملحها وتأثير مياه البحر عليها. كما شمل العرض استخدام النظائر المشعة لحركة المياه السطحية والجوفية وتطبيقات التسرب من الأنهار والترع والبحيرات إلى المياه الجوفية وتقدير عمرها ومخزونها وتكامل الطرق الإشعاعية والنظائر البيئية وطرق الهيدرولوجيا التقليدية لإعطاء معلومات دقيقة تفيد بالإدارة الرشيدة للموارد المائية وتجنب تلوثها.

كما قامت الدكتورة وفاء مصطفى أستاذ الهيدرولوجيا البيئية والمنسق الوطني للورشة بتقديم عرض عن التطبيقات الحديثة والنماذج الرياضية لحساب معدل البخر من الأحواض المائية و التى تفيد في حسابات المخزون الجوفي للمياه وكذلك تطبيق استخدام النظائر المشعة لحسابات عمر المياه الجوفية.

كما استعرضت نتائج دراسات مشتركة بين مصر وبعض الدول العربية والأفريقية أهمية تطبيق هذه التقنيات فى مجالات التنمية نظراً للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى حيث يتحقق طموحات خطط الدول الكثير من الدول العربية فى تعمير الصحارى.

كما أكدت على ضرورة الأخذ فى الاعتبار وضع برامج مراقبة دقيقة لمستويات المياه الجوفية فى الآبار وكذلك تتبع مصادر التلوث الكيميائى الناشئ عن استخدام الأسمدة بكثرة وتداخل مياه البحر لبعض الدول، لذا يجب وضع الأولويات و التحديات لضمان الأمن المائي بالمنطقة العربية.

واستعرضت أيضا بعض الحالات الدراسية والتطبيقات العملية المختلفة لاختبار جودة المياه للاستخدامات المختلفة. وكذلك شرح تفصيلي عن التحاليل الكيميائية الأساسية والتمثيل البيانى ومقارنتها بالمعايير العالمية لاختبار جودة المياه للأغراض الزراعية و الصناعية والسكنية.

وتستمر الورشة على مدار الأيام القادمة لمناقشة مبادئ الهيدروجيولوجيا والنمذجة الجيوكيميائية لأنظمة المياه الجوفية و التعرف علي الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي وذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي بالمعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي.

وقال الدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للورشة، إن هذه الورشة التي تنظمها الهيئة العربية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ذات أهمية كبرى للكثير من الدول العربية التي تعاني من الفقر المائي، كما أنها تؤكد ضرورة التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.