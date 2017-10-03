العربية للصناعات الهندسية توافق على اقتراض 25 مليون جنيه

رجب عزالدينوافقت عمومية شركة العربية للصناعات الهندسية على أخذ قرض من أحد البنوك المصرية فى حدود 25 مليون جنيه لتمويل مشروع التوسعة والتطوير.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "إن هذه الموافقة تأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمويل شراء الآلات



رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة العربية للصناعات الهندسية على أخذ قرض من أحد البنوك المصرية فى حدود 25 مليون جنيه لتمويل مشروع التوسعة والتطوير.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “إن هذه الموافقة تأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمويل شراء الآلات والمعدات الخاصة بمشروع التوسعة والتطوير”.

وفوضت الشركة المهندس مصطفى عبد الصمد عبد النبى، رئيس مجلس الإدارة، فى إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على هذا القرض.

كما وافقت عمومية الشركة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدى، ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، كما ستتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 22.6 مليون جنيه إلى 49.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 27.3 مليون.

وسيتم توزيع الزيادة المذكورة على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 3.75 جنيه بخلاف مصاريف إصدار قدرها 25 قرشا عن طريق الاكتتاب النقدى حق قدامى المساهمين.