العربية للصناعات الهندسية تنفي تأثرها بتوقيف مساهمين سعوديين

رجب عزالدينقالت شركة العربية للصناعات الهندسية إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بشان الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية بخصوص موقف بعض كبار المستثمرين السعوديين ومنهم الشيخ

رجب عزالدين

قالت شركة العربية للصناعات الهندسية إن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن مساهميها وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بشان الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية بخصوص موقف بعض كبار المستثمرين السعوديين ومنهم الشيخ صالح كامل .

وقالت الشركة إنها تمارس أعمالها بشكل اعتيادى ولا تعلم رسميا بما تم نشره عن توقيف رجل الأعمال السعودى صالح كامل وأولاده ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

تأسست شركة العربية للصناعات الهندسية عام 1989 وتم قيدها فى البورصة فى 21 اكتوبر 1995 وتعمل فى مجال تصنيع المكثفات السلكية للثلاجات المنزلية وسحب السلك الصلب .

ويبلغ رأسمال الشركة 22.6 مليون جنيه موزعا على 6 مليون جنيه بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم الواحد. ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات (50.67%)،خالد بن عبد الله آل خليفة (14.00%)،طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي (6.11%)،يوسف جاسم الدرويش (5.89%) وآخرون.

ويبلغ رأسمال الملتقى العربى للاستثمارات 247.4 مليون جنيه ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة دلة البركة القابضة (48.53%)، وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (37.86%)، وتشغل هديل صالح عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة دلة البركة القابضة.