بورصة وشركات

«العربية للصناعات الهندسية» تفصح عن ارتفاع حصة عضو مجلس إدارة إلى 23.6%

العربية للصناعات الهندسية تفصح عن ارتفاع حصة عضو مجلس الإدارة
رجب عزالدين 4:46 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 4:46 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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أفصحت شركة العربية للصناعات الهندسية عن قيام عضو مجلس الإدارة المساهم (أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس) بشراء 601.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.82 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية للصناعات الهندسية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد تلك العملية من 23.2% إلى 23.6% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.03 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بثلاثة مساهمين مرتبطين من عائلة النحاس يستحوذون على 8% من إجمالى الأسهم.

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ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 62.4 مليون جنيه موزعا على 166.5مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.38 جنيه للسهم.

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وأفصحت الشركة فى 21 ديسمبر الجاري عن قيام المساهمة رغدة فتحي عبدالحليم الطوخ ببيع كامل حصتها البالغة 11 مليون سهم (6.6%) بقيمة 36.5 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 5.32 جنيه ،وجرى تنفيذها بواسطة شركة تايكون للوساطة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وكشفت إفصاح مواز مرسل للبورصة وقتها أن المساهم أيمن إبراهيم النحاس هو الذى اشترى تلك الحصة لترتفع نسبة مساهمته من 16.68% إلى 23.5%.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 9 ملايين جنيه خلال النصف الأول مقارنة بنحو 2.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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وتراجعت إيرادات الشركة 53 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بلغت 32 مليون جنيه خلال الفترة من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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