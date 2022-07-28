«العربية للصناعات الهندسية» تفصح عن ارتفاع حصة مساهم بعد شرائه 3.3 مليون سهم

أفصحت شركة العربية للصناعات الهندسية عن قيام المساهم (أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس) بشراء 3.3 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية للصناعات الهندسية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد تلك العملية من 14.4% إلى 15.89% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.86 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمساهم آخر من عائلة النحاس (ابن) يستحوذ على 0.99% من إجمالى الأسهم.

العربية للصناعات الهندسية : أيمن النحاس خفض حصته فى أواخر يونيو إلى 12%

أيمن النحاس

وقلص نفس المساهم (أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس) أواخر يونيو الماضى حصته فى الشركة من 16.14% إلى 12% بعد عملية بيع 6.9 مليون سهم من حصته آنذاك بقيمة 6.96 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة جنيه للسهم، وجرى تنفيذها بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 يونيو الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 83.2 مليون جنيه (بعد زيادته فى يوليو من الجارى من 62.4 مليون جنيه)، موزعًا على 222.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.38 جنيه للسهم تقريبا.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة مساهمين أفراد،أبرزهم طارق مصطفى عبد الصمد الذى يستحوذ على 11.25% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 28 يوليو الجارى.

كما يستحوذ مصطفى عبد الصمد عبد النبى على 7.25% ، خالد بن عبد الله آل خليفة (6.35%)،إضافة إلى أيمن إبراهيم عبد المنعم أكبر المساهمين حاليا بنسبة 15.89%.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 12.74 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 7.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 103.3 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 69.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020.