العربية للصناعات الهندسية : تغطية الاكتتاب بالمرحلة الثانية تخطت المرتين

رجب عز الدينقالت شركة العربية للصناعات الهندسية إن المرحلة الثانية للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر تم تغطيتها بمعدل أكثر من مرتين.وأضافت، فى بيان، للبورصة المصرية، أن عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها بالمرحلة الثانية يبلغ 1.48 مليون سهم، بينما تم الاكتتاب فعليًّا على 3.1 مليون سهم تقري

رجب عز الدين





قالت شركة العربية للصناعات الهندسية إن المرحلة الثانية للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر تم تغطيتها بمعدل أكثر من مرتين.

وأضافت، فى بيان، للبورصة المصرية، أن عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها بالمرحلة الثانية يبلغ 1.48 مليون سهم، بينما تم الاكتتاب فعليًّا على 3.1 مليون سهم تقريبًا، بما يفوق المرتين.

وتابعت أن نسبة التخصيص لأسهم المرحلة الثانية من الاكتتاب بلغت 47.2%.

وأعلنت الشركة، في منتصف ديسمبر الماضي، إتمام تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 79.64%.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 3 يناير الحالى، على نشر الشركة الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال، والبالغة نحو 1.5 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 22.68 مليون جنيه، موزعًا على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم الواحد.