العربية للصناعات الهندسية تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال

رجب عز الدين قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة العربية للصناعات الهندسية تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأسمال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه و…

رجب عز الدين





قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة العربية للصناعات الهندسية تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأسمال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه و كذلك مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 22.6 مليون جنيه إلى 49.9 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 27.3 مليون جنيه موزعة على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 3.75 جنيه للسهم الواحد، مسددة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 6.6 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 5.13 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.