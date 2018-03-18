العربية للشحن تؤجر ساحة برصيف 55 فى الميناء

المال ـ خاص:اتفقت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ على تأجير ساحة قدرها 10 آلاف متر برصيف 55 بميناء الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة لمدة عام، بقيمة إيجارية تصل إلى 83 للمتر شهريًّا.وكانت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قد حصلت على تلك الساحة بالاتفاق مع هيئة

المال ـ خاص:

اتفقت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ على تأجير ساحة قدرها 10 آلاف متر برصيف 55 بميناء الإسكندرية، لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة لمدة عام، بقيمة إيجارية تصل إلى 83 للمتر شهريًّا.

وكانت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قد حصلت على تلك الساحة بالاتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية بمقابل رمزى، واعتبرت هيئة الميناء هذا الإجراء لدعم الشركة التى تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتعانى من خسائر منذ نهاية 1999.

ويأتى الاتفاق فى الوقت الذى تواجه فيه شركات الحاويات زيادة سعر الأراضى المخصصة للتخزين بعد إقرار القرارات الوزارية الأخيرة، خاصة القرار 800 لسنة 2016 على مزادات الأراضى لتصل فى بعض الأحيان إلى 150 جنيهًا للمتر شهريا، كما تواجه شركات الحاويات عجزًا فى الأراضى المخصصة لتخزين الحاويات داخل الميناء.

وأكد مصدر مسئول بالشركة العربية للشحن والتفريغ أن الاتفاق بين الشركتين تم بالأمر المباشر، على أن يتم استخدام الساحة كإيداع جمركى داخل الميناء، كما سيتم تشغيل وإيجار معدات «العربية للشحن».

وكانت العربية للشحن والتفريغ تخطط منذ عام 2012 لتحويل ساحة رصيف 55 والتى تصل إلى 10 آلاف متر مربع لمستودع تخزين بعض البضائع المتفرغة من رصيف 55 بواسطة الشركة أو بمعرفة الغير، كما كانت تسعى للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخزين وبصورة عاجلة، وتقدمت بهذا المطلب للتصديق عليه من الجمعية العامة التى عُقدت مؤخرًا، وتمت الموافقة على البند بإضافة النشاط لأعمال الشركة.

كما قامت شركة العربية للشحن والتفريغ بتأجير ساحة ومخزن 65 بمبلغ 350 ألف جنيه شهريًّا، بما يعادل 4.2 مليون جنيه، وذلك لشركات مختلفة.

وأوضح المصدر أن نشاط تشغيل وإيجار معدات للغير ونشاط النقل وتأجير ساحات تخزين قفز بإيرادات الشركة العربية للشحن والتفريغ لتصل إلى 14.2 مليون جنيه خلال تقديرات الشركة للموازنة الاستثمارية خلال العام المالى المقبل 2018 / 2019 مقارنة بما هو مستهدف خلال العام المالى الحالى، والذى يصل إلى 9 ملايين جنيه فقط.