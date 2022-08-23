«العربية للسبائك» تفاوض بنوكاً محلية لتمويل 70% من مجمعها الصناعى بالسخنة 

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، (المؤسسة حديثا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة)، أنه جارٍ التفاوض مع عدد من البنوك المحلية –حكومية وخاصة- لتمويل %70 من الاستثمارات المبدئية لإنشاء مجمع للسبائك بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

وتعكف “العربية للسبائك” على إنشاء مجمع صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر، وبطاقة إنتاجية 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون؛ وكذلك سبائك السيلكون منجنيز، والتى تدخل بشكل رئيسى فى صناعة الحديد والصلب، بخلاف السيليكون ميتال، والذى يدخل فى صناعة الألومنيوم.

وأضاف نافع فى تصريح لـ«المال»، أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالتكنولوجيا التى سيتم استخدامها فى المجمع قريبا، كما تم اختيار الأفران المستخدمة بأفضل الأنظمة المتاحة وسيتم استيرادها من آسيا.

نافع: استخراج الرخصة النهائية للمصنع قريباً.. والتعاقد على شراء الأفران من آسيا

وذكر رئيس مجلس إدارة “العربية للسبائك”، أن إجراءات استخراج الرخصة النهائية للمشروع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المرحلة الأخيرة حاليا، منوها بأنه يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال نافع إن الدراسة المبدئية التى أعدها مكتب أندرسون للاستشارات والدراسات المالية، أوضحت أن حجم التمويل البنكى سيكون فى حدود %70، والباقى ذاتيا، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع قريبا مع عدة بنوك لتدبير آليات التمويل.

وأكد أن المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة السبائك الحديدية والصناعات المتصلة بها فى ظل نمو الطلب ونقص الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى طموح الشركة بالاستحواذ على حصص سوقية كبيرة للمنتجات المختلفة التى تعتزم تصنيعها.

يذكر أنه تم تكليف مكتب الدكتور زياد بهاء الدين بدور الاستشارى القانونى للمشروع، ومكتب جراند ڤيو بالدراسات التسويقية، كما تتولى “إيجيك” – بيت الخبرة الهندسي- دور الاستشارى العام.