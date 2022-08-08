«العربية للسبائك» تطلق مجمعًا صناعيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة إنتاجية 48 ألف طن

أعلنت الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة، إنشاء أكبر مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.

ومن المقرر أن تستهدف الشركة إنتاج 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون؛ كما أنها سوف تنتج أيضًا سبائك السيلكون منجنيز، والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب، وكذلك السيلكون ميتال، والذي يدخل في صناعة الألومنيوم.

بجانب خطة لزيادة الإنتاج

ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج خلال عدة مراحل، مستهدفًا السوق المحلية بجانب التصدير لأسواق أوروبا وشمال إفريقيا، وذلك في ظل سياسة الدولة المصرية لتوطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية، إذ تبلغ واردات مصر من السبائك الحديدية قرابة المليار دولار سنويًا.

ويقوم بدور الاستشاري القانوني للمشروع مكتب الدكتور زياد بهاء الدين، ويقوم مكتب اندرسون للاستشارات بالدراسات المالية، وجراند ڤيو بالدراسات التسويقية، كما تتولى إيجيك – بيت الخبرة الهندسي- دور الاستشاري العام للمشروع.

ورحب الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، بأن المشروع يستهدف سد الفجوة المحلية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة لديهم خبرة كبيرة في الصناعة.

وأكد نافع، أنه تم عقد أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بكل أعضائه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول العديد من النقاط الهامة للمرحلة المقبلة والوقوف على آخر المستجدات لهذا المشروع.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، أن الشركة لديها رؤية واضحة لتوطين وتعميق صناعة السبائك الحديدية والصناعات المتصلة بها في ظل نمو الطلب ونقص الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى طموح الشركة في زيادة حصتها السوقية من المنتجات المختلفة التي تعتزم تصنيعها.