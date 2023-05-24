«العربية للسبائك» ترجئ إطلاق مجمع العين السخنة بضغط تذبذب سعر الصرف

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، عن إرجاء إطلاق محطتها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسبب تذبذب سعر الصرف فى الوقت الراهن.

وقال «نافع» لـ«المال» إن ارتفاعات تحريك سعر الصرف ستؤدى لزيادة تكلفة المشروع التى يمثل المكون الدولارى نسبة كبيرة منها، لافتًا إلى أن الشركة فى مرحلة تعديل شروط الاقتراض من البنوك حاليًا، فى ظل الحاجة لتأمين مصدر تمويل بالعملة الخضراء.

وأوضح «نافع» أنه تم تغيير عملية التمويل فى دراسات الجدوى إلى الدولار بدلًا من العملة المحلية، مشيرًا إلى أن الخطة السابقة كانت موضوعة على مستويات الـ18 جنيهًا، ما يعنى ارتفاع التكاليف بنحو %100 بعد التحريك الأخير فى سعر الصرف.

وتابع أن معدات المشروع حاليًا فى مرحلة التصنيع بالهند، وأن الشركة سددت تكلفة التصميم فقط، وما زالت هناك تكاليف لم يتم سدادها، موضحاً أن عملية استيرادها تواجه بعض الصعوبات نتيجة عدم وجود سيولة دولارية.

وأوضح «نافع» أن «العربية للسبائك» لم توقع العقد النهائى مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأنه جارٍ التواصل مع وزارتى «الكهرباء» و«الصناعة» لتوصيل التيار للمجمع، وهو سبب آخر للإرجاء.

جدير بالذكر أن «العربية للسبائك» أعلنت العام الماضى استهدافها إطلاق مجمع صناعى بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه.

وسينتج المجمع 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون سنويًا، إضافة إلى إنتاج السيليكون منجنيز ومادة السيليكون ميتال.

وكان من المقرر بناء المجمع على مدى 5 سنوات، على أن تكتمل المرحلتان الأولى والثانية بحلول عام 2024.

وتتبع «العربية للسبائك» – التى تأسست العام الماضي- شركة مصر للقياس والتحكم بـنحو %92.5، ويمتلك أشخاص طبيعيون النسبة المتبقية.

وكان دكتور محمد فؤاد، العضو المنتدب لمصر للقياس والتحكم، قال فى حوار سابق مع «المال» إن إطلاق «العربية» جاء فى إطار خطة «القابضة» لإطلاق أنشطة مُكملة.

وأضاف أن الخطوات التجهيزية الأخيرة استغرقت نحو عام ونصف العام، وأنها بصدد الحصول على الرخص النهائية لمشروعها بالعين السخنة، كما تعاقدت مع موردى الأفران للمجمع.