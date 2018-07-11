العربية للتصنيع: رفع كفاءة 300 عربة قطار درجة ثالثة

الصاوي أحمدأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تطوير السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلي، للنهوض بهذه المنظومة التى تربط بين مختلف المحافظات، وبما يدفع حركة التجارة الداخلية.وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع كفاءة 300 عربة درجة ثالثة بصورة لائقة، بالإضافة إلى عقد

الصاوي أحمد

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تطوير السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلي، للنهوض بهذه المنظومة التى تربط بين مختلف المحافظات، وبما يدفع حركة التجارة الداخلية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع كفاءة 300 عربة درجة ثالثة بصورة لائقة، بالإضافة إلى عقد 140 عربة قطار بضائع، و160 عربة بضائع قلاب، وهذه الخطط توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيرًا ومجلس الوزراء والحكومة.

جاء ذلك في تصريحات أثناء زيارة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، الذي يعد أحد الصروح الصناعية المتخصصة في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

تأتي تلك الزيارة في إطار التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع والعقد الموقع مؤخرًا، لتصنيع 140 عربة قطار سكة حديد بضائع كمرحلة أولى.

ويشمل تصنيع 125 عربة لنقل الحاويات بحمولة 65 طناً لكل منها، و15 عربة سبنسة وأن مدة توريد تلك العربات 16 شهراً من تاريخ توقيع العقد، تشمل 4 أشهر لإعداد واختبار النموذج، و3 أشهر لتجربته، و9 أشهر لتوريد كافة العربات التى تم التعاقد عليها.

وأشار إلى التعاون القائم بين الهيئة ووزارة النقل بهدف تطوير أسطول النقل عبر شبكة السكك الحديدية، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون بما يحقق تدعيم الصناعة الوطنية وتطوير هذه المنظومة وتفعيل دورها في نقل البضائع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الفريق عبد العزيز سيف الدين، أن مصنع سيماف يعطي شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 15 سنة.

وعقب مشاهدته لخطوط الإنتاج المختلفة والطاقات الإنتاجية بمصنع سيماف، أشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بكفاءة الكوادر البشرية بالمصنع والإمكانيات التكنولوجية ومعدلات الجودة التي تضاهي مثيلاتها بالمؤسسات الصناعية العالمية.

وأضاف أن الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار خطة الوزارة لتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعربات بضائع جديدة خلال الفترة القادمة “المرحلة الأولى 140 عربة”، ويمثل ذلك نقلة نوعية لحركة نقل البضائع بمواصفات تكنولوجية حديثة تمتاز بالسرعة والدقة والجودة ورفع لمعدلات التفريغ للبضائع تليق بتاريخ السكة الحديد المصري.

وأوضح أن مجالات التعاون تمتد لقطارات مترو الأنفاق بعدد 64 عربة قطار بالتعاون مع شركات كورية وفرنسية على أن يتم تصنيع المكونات محليًا بالهيئة العربية للتصنيع وبالمواصفات العالمية، مؤكداً أن رفع كفاءة الوحدات القديمة بالسكة الحديد والمترو تمثل ما يقرب من خمس تكلفة شراء وحدات جديدة مع مراعاة مواصفات الجودة العالمية، مؤكدًا أنه لا أمل لصناعة وطنية إلا بوجود كيانات صناعية قوية يعتمد عليها كالهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى أنه لابد من تحسين الخدمة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق نظرا لثقة قطاعات كبيرة بالشعب المصري بهذا المرفق الحيوي.