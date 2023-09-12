العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع تحالف ألماني لإعادة تدوير الإطارات 

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، وشركتي INTEC Rubber powder GmbH، و RECOM Patent & License GmbH الألمانيتين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن ذلك التحالف يستهدف إنشاء مصنع لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة، إذ أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.



يشار إلى أنه قد وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، و أندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC، و هانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء و ايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلاميين.