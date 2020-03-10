العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع «هواوي»

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي للتكنولوجيا- التي تعد احدي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب - في مجالات الإتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية .

أكد الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات .

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة هواوي للتكنولوجيا التي تعد إحدي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب في مجالات الاتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية .

وأشار التراس إلي تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة “هواوي” لتطوير الكوادر في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية التي سيتم تقديمها للمواطنين بالنظام الرقمي، إلي جانب اتخاذ القرارات من خلال منظومة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح “التراس”، أنه تم الاتفاق علي تأسيس أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإعداد واعتماد 12 مدربا مرشحين من الهيئة في المجالات المختلفة للتحول الرقمي والتي تشمل برمجيات التشغيل لأجهزة الشبكات (رواتر – سويتش) .

بالإضافة إلي أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.

وشدد علي أهمية التعاون لتفعيل إستراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أنه تم بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وأفريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأعرب “التراس” عن ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل.

وأضاف أنه يتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

من جانبه، أكد “فينسينت صن” الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة فى الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

وأضاف ، أن مصر سوق إستراتيجية مهمة لشركة هواوي ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى .

وأشار إلى قيام الشركة بتدشين أول أكاديمية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نهاية عام 2018.

وبحلول نهاية فبراير 2020 كانت هواوي قد دشنت 47 أكاديمية تكنولوجية في مصر، ونهدف إلي زيادة عدد أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلي 100 بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح” صن” أن “هواوي” ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة .

وأوضح أن تعاون هواوي مع الهيئة العربية للتصنيع في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم علي التدريب المستمر للشباب المتميزين في هذا المجال علي المدي الطويل، بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الاقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر وتحقيق الإستراتيجية الوطنية 2030″.