«العربية للتصنيع» توقع عقد شراكة مع «تونجر ميدل إيست» الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية

قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة العربية الألمانية تعد صرحاً صناعياً جديداُ يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات ووسائل النقل المختلفة بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وماركوس مولار ،رئيس مجلس إدارة شركة تونـجز ميدل إيست الألمانية العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع عقد الشراكة والتعاون لتأسيس الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأكد “التراس” في بيان صحفي، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن الشركة العربية الألمانية تعد صرحاً صناعياً جديداُ يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات ووسائل النقل المختلفة بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد بالتعاون مع شركة تونـجز التي تعد من كبري الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة .

وأضاف أن الإتفاق يتضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ذات التكنولوجيات التصنيعية الرقمية الحديثة التى تتوافق مع منظومة النقل الذكى .

وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية كافة إحتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتوسع مستقبلاً للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه ، أوضح مولار، أن توقيع هذا الاتفاق يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

كما أكد مولار علي أهمية عقد الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة والتصدير للمنطقة العربية والأفريقية.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.