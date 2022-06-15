«العربية للتصنيع» توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة «ليوا» الإماراتية في مجالات التصنيع والتنمية المستدامة

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع مجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء.

وقال الفريق “عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صحفي للهيئة، إن مصر تعد الآن من كبرى الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل، تم تنفيذه وفقًا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه.

مشيرًا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية , فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبري المؤسسات الإستثمارية بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة.

وقد رحب “التراس” بهذا التعاون، خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون تتضمن محطات تحلية مياه البحر، ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة، ومجالات صناعية أخرى.

لافتا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ,وبما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف أنه تم بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة، مشيرًا إلى أننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الخليجية والعربية والأفريقية.

من جانبها، أشادت الدكتورة “ميثاء الهاملي “رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية , بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع, الظهير الصناعي للدولة المصرية .

مشيرة أننا نستهدف بهذا التعاون عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كل مجالات الصناعة، خاصة أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.