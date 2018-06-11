العربية للتصنيع توقع برتوكول تعاون مع جنوب سيناء فى الطاقة النظيفة

سمر السيد:وقعت الهيئة العربية للتصنيع، برتوكول تنظيم أسلوب التعاون مع محافظة جنوب سيناء فى مجالات الطاقة النظيفة، كما يتضمن البرتوكول عقدا لتوريد سيارات، ومعدات طرق، وجرارات مُجهزة متنوعة الاستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة، بقيمة 4 ملايين جنيه، وتوريد احتياجات المحافظة، والوحدات المحلية، وال

سمر السيد:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، برتوكول تنظيم أسلوب التعاون مع محافظة جنوب سيناء فى مجالات الطاقة النظيفة، كما يتضمن البرتوكول عقدا لتوريد سيارات، ومعدات طرق، وجرارات مُجهزة متنوعة الاستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة، بقيمة 4 ملايين جنيه، وتوريد احتياجات المحافظة، والوحدات المحلية، والمديريات، والجهات الأخرى التابعة للمحافظة من السيارات المجهزة المختلفة والمعدات الثقيلة من الأوناش واللوادر، ومعدات النظافة، وأعمال رفع كفاءة وصيانة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بها، وأعمال البنية التحتية المختلفة.

أكد عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته الهيئة، أن دعم خُطط ومشروعات التنمية السياحية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروعات الدولة المختلفة، وخدمة قطاعات المجتمع المدني.

يشار إلى أن مجالات التعاون بين الهيئة والمحافظة مُتنوعة، ومُمتدة لأكثر من 4 أعوام مضت منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى 2015، لا سيما فى مجال الطاقات النظيفة بمدينتى شرم الشيخ والطور.

أضاف سيف الدين أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء وصل لمرحلة التنسيق الكامل، لتلبية متطلبات المحافظة فى إطار نشر ثقافة البيئة النظيفة، والطاقات المتجددة، مؤكدا أن إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع ودورها التنموى لتقديم مُنتج يتميز بالجودة وفقا للمعايير الدولية وبهامش ربح قليل، وبسعر مُناسب فى المشروعات التنموية.

لفت إلى أن هناك توجه حالى لدى محافظة جنوب سيناء لتكون مدينة خضراء، وتقليل استخدام ما يلوث البيئة.

أشاد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع، التى تمتاز بالجودة والدقة والالتزام، فى مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع، مضيفا أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التى عملت مع الهيئة فى مجال الطاقة المتجددة، كانت باكورة المشروعات، واستخدام الألواح الشمسية، واللمبات الليد للإنارة، والعمل سويا لتطوير الفكرة لتصبح محطة متكاملة لإنارة ديوان المحافظة، والجهات الحكومية، والمنشآت السياحية فى المحافظة كمدينة سياحية بيئية نظيفة، ما يهم السائح فى المقام الأول .

أضاف أنه من المقرر البدء بعد عيد الفطر فى عمليات التطوير لاستخدام الألواح الشمسية لإنشاء محطة متكاملة، مشيراً إلى أن هناك اهتمام من الهيئة بهذا المشروع.