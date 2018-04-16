العربية للتصنيع توقع برتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية

سمر السيد:أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى بيان صحفى علي أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بكافة محافظات الدولة ، مضيفاً أن خدمة ما بعد البيع تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعتها .وأوضح الدكتور أحمد



سمر السيد:

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى بيان صحفى علي أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بكافة محافظات الدولة ، مضيفاً أن خدمة ما بعد البيع تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعتها .

وأوضح الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مؤسستنا الوطنية وفي مُقدمتها الهيئة العربية للتصنيع وأشاد الشعراوي بالتعاون الإيجابي والفعال معها في مجالات متنوعة إذ تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الدقهلية بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة .

يُذكر أن مجالات التعاون بين الهيئة ومحاقظة الدقهلية قائم ومستمر في العديد من المجالات التنموية ومنها محطة للطاقة الشمسية بمدينة جمصة والعديد من مشروعات التعليم والمدارس والصحة وتطوير حديقة هابي لاند ورفع كفاءة العديد من الحدائق والطرق بمنطقة الكورنيش بتكلفة تقديرية تصل إلي نحو 120 مليون جنيه بهدف إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدينة المنصورة إلي سابق عهدها كعروس لمنطقة الدلتا.

أشار الفريق عبد العزيز سيف إلى أن الدور التنموي للهيئة يشمل جميع المحافظات ويتضمن مجالات متعددة وأضاف أن هذا الدور تحرص عليه الهيئة بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية إستغلالا للإمكانيات المتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.

وأكد الشعراوي على أهمية تنمية مواردنا وتحقيق التنمية من خلال الإستفادة من الخبرات والكفاءة بالهيئة العربية للتصنيع حيث تمتاز بالجودة وسرعة التنفيذ موضحا أن مشروع تطوير حديقة هابي لاند ورفع كفاءة المنطقة يتم وفقا لأحدث الأساليب العلمية كما نُدرس حاليا مشروعات أخري للتعاون مع الهيئة.