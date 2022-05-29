«العربية للتصنيع» تنفق 3 ملايين دولار لشراء خطوط إنتاج «الشاشات التفاعلية» و«اللوحة الأساسية»

كشف المهندس أحمد محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة ستضخ نحو 2 مليون دولار لشراء خط إنتاج الشاشات التلفزيونية التفاعلية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم لتوريد الشاشات التفاعلية للأغراض التعليمية، متوقعًا أن تبدأ العملية الإنتاجية للخط الجديد مطلع عام 2023 المقبل.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت استلام قطع الخط لإنتاج الشاشات التفاعلية، لافتًا الى أن الهيئة تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات أن الهيئة ضخت نحو 1.1 مليون دولار لشراء خط الـ SMT، وهو أحدث تكنولوجيا لإنتاج لوحة المعالجة الأساسية.

يُذكر أن الهيئة العربية للتصنيع اتفقت مع شركة فاليو على تقسيط منتجات مصنع الإلكترونيات التابع لها على 12 شهرًا بدون فوائد.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 200 موزع لمنتجاتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 40 فرعًا، فيما تستهدف إضافة 4 أفرع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إتاحة التقسيط لمنتجات الهيئة يأتى فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، ودعم توجه الدولة فى الفترة الراهنة.

وعلى صعيد التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، كشف عبدالعزيز، أن الهيئة ستشارك فى تدشين مصنع السيارات الكهربائية التى تعتزم الوزارة تأسيسه فى ظل استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر.

وأضاف أن عملية إنشاء مصنع السيارات الكهربائية مازالت فى مرحلة التجهيزات الأولى، متوقعًا أن تستغرق عملية التدشين نحو عامين من الآن.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة استقرت على تصنيعها خارج مصانع «النصر للمركبات» عقب اكتشاف قدرات كبيرة فى مصانع وطنية، وتم تحديد عدة مصانع والدخول فى مفاوضات معها لإبرام اتفاقية تتيح لشركة النصر استغلال قدرات تلك المصانع، مؤكدًا أن «النصر» ستشرف على عملية التصنيع والتأكد من الجودة والتعامل مع باقى موردى المكونات اللازمة للسيارة.

ومن المستهدف إنتاج نحو 10 آلاف سيارة كهربائية فى عام 2023 المقبل، سترتفع إلى 20 ألف سيارة فى 2024 و2025. وأوضح الوزير أن القرار يهدف لإفساح المجال لاستغلال قدرات مصانع النصر للمركبات فى المشروعات الأخرى، وعلى رأسها تصنيع «المينى باص» الكهربائى بمستهدفاته البالغة 2000 أتوبيس فى البداية، ثم سترتفع إلى 10 آلاف فى المرحلة التالية من بدء الإنتاج المستهدف فى نهاية 2022 الجارى