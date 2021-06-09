«العربية للتصنيع» تنتهى من رقمنة الهيئة العامة للنظافة فى القاهرة خلال 6 أشهر

توقع اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة فى تصريحات لـ «المال» انتهاء الهيئة العربية للتصنيع من مخطط تنفيذ برنامج التحول الرقمى وميكنة الهيئة خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لنظافة القاهرة تمكنت خلال الأسبوع الماضى من التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع رقمنتها بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 24 مليون جنيه، مؤكدًا أن المشروع يأتى ضمن جهود منظومة المخلفات الجديدة لرفع مستوى النظافة فى المحافظة.

وأضاف أن مشروع الرقمنة يتضمن ميكنة جميع إدارات هيئة النظافة، وإدخالها ضمن منظومة التحول الرقمى لضمان السرعة والدقة فى تنفيذ المهام ومراقبة جميع سيارات ومعدات الهيئة عن طريق جهاز تتبع ومراقبة المركبات GPS.

كما يشمل المشروع ميكنة عملية نقل المخلفات الطبية، ورفع كفاءتها حفاظًا على صحة المواطنين، مع تقديم الدعم الفنى، والتدريب الكامل للعاملين على البرنامج الجديد للتحول الرقمى وفقًا لأحدث المستويات والمتطلبات التكنولوجية لجميع المهام والتقسيمات الإدارية والوظيفية بالهيئة.

وشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والهيئة العربية للتصنيع (مصنع الاليكترونيات) وإحدى شركات المتخصصة فى الميكنة والتحول الرقمى للمرافق.

الشرشابى: الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة

وفى سياق متصل، كشف الشرشابى عن انتهاء كافة أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فى القاهرة من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، علاوة عن تدشين مصانع مخصصة لتدوير المخلفات تعتمد على أعلى قدرات تكنولوجية لإنتاج السماد العضوى من المخلقات.

كان محافظ القاهرة أكد أن البرتوكول يأتى فى اطار جهود الدولة فى التحول الرقمى بهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن من خلال ميكنة دورة العمل ودعم عملية صناعة القرار بناء على تحليل البيانات روفع كفاءة العمل وتحقيق الإستفادة القصوى من موارد هيئة النظافة.

وأشاد المحافظ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى العديد من مشروعات، مؤكدًا أنها تعد قاطرة الصناعة الوطنية التى تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة فى جميع المجالات مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة فى المنتج وسرعة التنفيذ.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن عملية الميكنة والتحول الرقمى ستتم للهيئة بالكامل وتشمل الجانب المالى والمحاسبى كالحسابات العامة وحسابات العملاء وحسابات الموردين والأصول الثابتة وخطابات الضمان وتخطيط الميزانية والمخازن المبيعات والمشتريات والمخازن وشئون العاملين ومراقبة مسارات أسطول الهيئة وصيانة السيارات وإدارة ورش الإصلاح وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين والتسجيل الإلكترونى للمقاولين بالهيئة وتخطيط القدرة الإنتاجية وأوامر الشغل وإدارة الجودة والصيانة.