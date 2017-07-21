العربية للتصنيع تقيم معرضًا لمنتجاتها في نيجيريا

أكد العميد وليد محمد، المستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، استعداد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة “الهيئة”، لإجراء جولة إفريقية موسعة، خلال أيام، بالتزامن مع الذكري الـ65 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي أسست لعلاقات قوية وراسخة مع من وصفهم بـ”الأشقاء الأفارقة”، والتي تسعي “الهيئة” لتعزيزها حاليًّا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن توجهات الدولة المصرية تجاه الدول الإفريقية ثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على دعم الأشقاء في كل المجالات، موضحًا أن كل منتجات “العربية للتصنيع”، والتي تنتج من 13 شركة ومصنعًا عملاقًا تابعة لـ”الهيئة” متاحة أمام “الأشقاء الأفارقة”.

وأوضح أن “العربية للتصنيع” تواصلت على مدار الأشهر الماضية مع العشرات من ممثلي الدول الإفريقية، بدءًا من سفرائها، والوزراء، بالإضافة لقيادات عسكرية مثل رئيس أركان الجيش السوداني الشقيق، وزير الدفاع الكاميروني، والذي زار “الهيئة” مؤخرًا.

ولفت المستشار الإعلامي لـ”العربية للتصنيع”، إلى أن التعاون المستهدف مع الدول الإفريقية جميع المنتجات العسكرية والمدنية، مثل السيارات العسكرية j8، والتي تصدرها مصر حاليًّا للجيش الأمريكي، بالإضافة لمنتجات عسكرية، ومدنية متنوعة.

وأشار إلى أن الجولة تبدأ من دولة نيجيريا يوم 23 يوليو، على هامش احتفال كبير تنظمه السفارة المصرية بذكرى الثورة، وسيقام على هامشها معرض كبير بكل منتجات الهيئة هناك، ثم يتنقل “سيف” بين دول الكاميرون، وساحل العاج.

وأكد أن “الهيئة” مستعدة للتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات، وليس الأشقاء الأفارقة وحدهم.

يُذكر أن “العربية للتصنيع” تنتج مدرعات “فهد”، وطائرات التدريب المتقدم k8E، وعددًا من المنتجات العسكرية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطارات السكك الحديدية، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لمنتجات أخرى متعددة.